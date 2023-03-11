В ГД пообещали Подоляку «эксклюзив в виде тюремной камеры» после его слов о Крыме

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка ждет в Крыму «эксклюзив в виде тюремной камеры», где он сполна ответит за свои угрозы устроить жителям Крыма «горячий сезон».