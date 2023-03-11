В ГД пообещали Подоляку «эксклюзив в виде тюремной камеры» после его слов о Крыме

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка ждет в Крыму «эксклюзив в виде тюремной камеры», где он сполна ответит за свои угрозы устроить жителям Крыма «горячий сезон».
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка ждет в Крыму «эксклюзив в виде тюремной камеры», где он сполна ответит за свои угрозы устроить жителям Крыма «горячий сезон».
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