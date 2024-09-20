В Рязани построят набережную с тремя пристанями и маяком

Речь идёт об участке от Кремлёвской пристани до Орехового озера. По словам Бранова, пока в планах обустроить три пристани, возвести амфитеатр, проложить дорожки для прогулок, разместить маяк и открыть несколько кафе.
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