Правительство Тайваня подтвердило планы отказаться от атомной энергии

Изменения в законодательстве, которые обсуждает оппозиция, не остановят запланированного вывода из работы реакторов атомной станции Мааншан, заявил представитель правительства Тайваня 11 июля, сообщил портал Taiwan News.
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