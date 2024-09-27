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Бажаева, устроившего конфликт с сотрудником полиции, отпустили из-под ареста

Сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура, в отношении которого в июле возбудили уголовное дело после конфликта с полицейским, отпустили из-под ареста, изменив меру пресечения в виде заключения под стражу на обязательство о явке.

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