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Региональная Юридическая Служба

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Как сделать реструктуризацию долгов по кредиту если банк отказал?

Как сделать реструктуризацию долгов по кредиту если банк отказал?

Как сделать реструктуризацию долгов по кредиту если банк отказал? adminЗачастую, когда у заемщиков по кредитам возникают сложности с выплатой долгов, первое что приходит в голову это попросить у банка реструктуризацию задолженности.

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