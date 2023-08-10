Прощание с актрисой Верой Васильевой пройдет в Театре сатиры 12 августа

Прощание с актрисой театра и кино, народной артисткой СССР пройдет в субботу, 12 августа, на Основной сцене Театра сатиры в Москве по адресу: Триумфальная площадь, 2с1.
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