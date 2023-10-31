Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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"Пенсионеры в России богатые люди, поэтому работают те, кому нечего делать": Силуанов в Госдуме произнес скандальную речь

"Пенсионеры в России богатые люди, поэтому работают те, кому нечего делать": Силуанов в Госдуме произнес скандальную речь

Интересная жизнь с Vera Star Последнее время глава Минфина Силуанов демонстрирует такую заботу о населении, что просто диву даешься.

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Комментарии
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Нина Боб
Охренел совсем Силуанов, нести такой бред! На 14тыс. не могу месяц прожить, а работать больше не могу, болею, 69лет
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1 д.
mm
maiop maiop
&quot;Оказывается, российские пенсионеры – это богатые люди, которые не хотят работать, потому что у них большие пенсии. Подобным образом Антон Силуанов ответил на вопрос - почему большинство российских пенсионеров не идут работать. Господа чиновники, хватит врать, наберитесь смелости и напишите или заявления о своей отставке, либо реально служите нашему государству, а не создавайте видимость бурной деятельности. Старики у них вдруг стали состоятельными гражданами! Это что же за такую экономику построили слуги народа, если у нас работающий человек, по их версии, проигрывает пенсионеру?&quot; И как ещё этого &quot;умника&quot; земля ещё на себе держит, не пора-ли ему туда, на 18000 пенсии?
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1 д.
Л
Леонид
Когда главными финансистами России числятся Силуанов и Набиуллина не удивительно, что мы так живем, что в богатейшей сырьевой стране по уровню пенсионного обеспечения мы на 53 месте в мире!
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1 д.

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