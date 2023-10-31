"Пенсионеры в России богатые люди, поэтому работают те, кому нечего делать": Силуанов в Госдуме произнес скандальную речь

mm

maiop maiop

"Оказывается, российские пенсионеры – это богатые люди, которые не хотят работать, потому что у них большие пенсии. Подобным образом Антон Силуанов ответил на вопрос - почему большинство российских пенсионеров не идут работать. Господа чиновники, хватит врать, наберитесь смелости и напишите или заявления о своей отставке, либо реально служите нашему государству, а не создавайте видимость бурной деятельности. Старики у них вдруг стали состоятельными гражданами! Это что же за такую экономику построили слуги народа, если у нас работающий человек, по их версии, проигрывает пенсионеру?" И как ещё этого "умника" земля ещё на себе держит, не пора-ли ему туда, на 18000 пенсии?