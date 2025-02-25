Купить дом на маткапитал рязанцы смогут только после оценки его состояния

Комиссия должна подтвердить, что жилье соответствует установленным нормам и требованиям.С 2025 года рязанские семьи смогут приобрести дом (или его часть) на средства материнского капитала только при наличии заключения о его пригодности для проживания.
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