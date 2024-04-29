Бобры починили плотину в Пронском районе

Рядом с подворьем в плотине образовался замыв, через который уходила вода. Хозяйка конного клуба после обнаружения уязвимости в плотине решила, что на следующий день починит, но на утро обнаружила, что за ночь бобры справились сами, и устранили промыв.
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