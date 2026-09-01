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Американские генералы «бунтуют» из-за продолжения войны на Ближнем Востоке

Американские генералы «бунтуют» из-за продолжения войны на Ближнем Востоке По информации британской прессы, в Пентагоне назревает самый настоящий «бунт генералов», нед.

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