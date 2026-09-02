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Карседо — о победе над «Родиной»: «В первом тайме мы сыграли плохо. «Родина» заслуживала большего»

Карседо — о победе над «Родиной»: «В первом тайме мы сыграли плохо. «Родина» заслуживала большего»

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о домашней победе над «Родиной» (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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