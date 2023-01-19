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Алексей Текслер: «Экономика Челябинской области выдержала санкционное давление»

Алексей Текслер: «Экономика Челябинской области выдержала санкционное давление»

Индекс промышленного производства в регионе составил практически 99%. Экономические итоги 2022 года обсуждались на областном совещании, которое провел губернатор Алексей Текслер.

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