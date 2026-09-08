Бербок намерена стать частным лицом после ухода из политики

Экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок, завершившая полномочия председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, уходит из политики.
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