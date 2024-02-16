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Юрист Первушкин: оформить кредит только по фото паспорта нельзя

Юрист Первушкин: оформить кредит только по фото паспорта нельзя

Оформление любого кредита или займа не обходится без подтверждения личных данных и документов. Об этом рассказал "Известиям" генеральный директор компании "Исправление Кредитной Истории", кредитный юрист Павел Первушкин.

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