Юрист Первушкин: оформить кредит только по фото паспорта нельзя

Оформление любого кредита или займа не обходится без подтверждения личных данных и документов. Об этом рассказал "Известиям" генеральный директор компании "Исправление Кредитной Истории", кредитный юрист Павел Первушкин.
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