Как полезно использовать цедру цитрусовых?

А известно ли вам, какая именно часть цитрусовых плодов содержит наибольшее количество полезных веществ, которые положительно влияют на наш организм? Правильно — их цедра, она предотвращает возникновение рака и сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращает задержку жидкости в организме и накоплению жировых отложений, укрепляет защитные силы организма, чтобы уверенно противостоять любым инфекциям и имеет много других свойств, о […].
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