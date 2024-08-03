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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как полезно использовать цедру цитрусовых?

А известно ли вам, какая именно часть цитрусовых плодов содержит наибольшее количество полезных веществ, которые положительно влияют на наш организм? Правильно — их цедра, она предотвращает возникновение рака и сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращает задержку жидкости в организме и накоплению жировых отложений, укрепляет защитные силы организма, чтобы уверенно противостоять любым инфекциям и имеет много других свойств, о […].

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