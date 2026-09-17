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Если сажать сливу, то с расчетом на щедрый урожай: 3 сорта, которые дают много плодов

Если сажать сливу, то с расчетом на щедрый урожай: 3 сорта, которые дают много плодов

Весеннее цветение и осенний урожай слив дарят двойное наслаждение: ранней весной они покрываются белым облаком ароматных цветов, а с приближением осени ветви прогибаются под тяжестью спелых плодов, превращая сад в живую картину изобилия.

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