Уважаемые Новоаннининцы! Все знают про ситуацию со сбитой девочкой на пер.Казачий. Варюша вчера умерла в больнице.
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Уважаемые Новоаннининцы! Все знают про ситуацию со сбитой девочкой на пер.Казачий. Варюша вчера умерла в больнице.