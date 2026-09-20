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Царьград

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Психологи объяснили, почему люди не расстаются с ненужными вещами

Психологи объяснили, почему люди не расстаются с ненужными вещами

Люди нередко годами хранят ненужные предметы, во многом из‑за так называемого эффекта владения, когда собственник переоценивает ценность своих вещей вне зависимости от их практической пользы.

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