Эксклюзив! Пригожин раскритиковал Шнурова после скандала с Собчак: «Метание говна по чистому белому снегу»

Скандал между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым активно продолжает обсуждать общественность. Напомним, музыкант выпустил новый трек «Шмарафон», в котором жестко прошелся по журналистке и унизил ее.
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