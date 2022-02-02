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Эксклюзив! Пригожин раскритиковал Шнурова после скандала с Собчак: «Метание говна по чистому белому снегу»

Эксклюзив! Пригожин раскритиковал Шнурова после скандала с Собчак: «Метание говна по чистому белому снегу»

Скандал между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым активно продолжает обсуждать общественность. Напомним, музыкант выпустил новый трек «Шмарафон», в котором жестко прошелся по журналистке и унизил ее.

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