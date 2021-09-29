Не все одесситы хорошие переговорщики, но желание торговаться никуда не спрячешь

Политический эксперт, представитель ЛНР в Минской Трёхсторонней контактной группе Родион Мирошник прокомментировал поведения представителя Киева на прошедшем 28 сентября заседании политической подгруппы Трёхсторонней контактной группы по Донбассу.
Политический эксперт, представитель ЛНР в Минской Трёхсторонней контактной группе Родион Мирошник прокомментировал поведения представителя Киева на прошедшем 28 сентября заседании политической подгруппы Трёхсторонней контактной группы по Донбассу.
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