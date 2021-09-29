Русская весна

115 068 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Inna Kuznetsov
    Серьезно? Политический клоун будет общаться с позиции силы с умным Путиным? СМЕХ!!!Киев: Зеленский б...
  • Татьяна Степанова
    смех и грех-как будто в сумасшедшем доме самоуправлениеДавно пора: Украи...
  • Виктор Шиховцев
    Как не приживается, если оно уже там есть?Спикер Рады расск...

Не все одесситы хорошие переговорщики, но желание торговаться никуда не спрячешь

Не все одесситы хорошие переговорщики, но желание торговаться никуда не спрячешь

Политический эксперт, представитель ЛНР в Минской Трёхсторонней контактной группе Родион Мирошник прокомментировал поведения представителя Киева на прошедшем 28 сентября заседании политической подгруппы Трёхсторонней контактной группы по Донбассу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх