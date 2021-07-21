В Новосибирске в суд направлено уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Новосибирской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Новосибирской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.
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