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В Новосибирске в суд направлено уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии

Следователем  Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование по уголовному делу в  отношении 36-летнего жителя Новосибирской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.

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