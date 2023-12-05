Осужденный за педофилию режиссер "Ералаша" из Челябинска заявил об уходе на СВО

Он рассказал о мотивах своего поступка и о том, чему его научила тюрьма.Экс-режиссер киножурнала "Ералаш" и представитель известной в Челябинске творческой династии Илья Белостоцкий, осужденный за педофилию, покинул камеру и отбыл на СВО.
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