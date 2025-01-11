Новую партию маскировочных сетей для участников СВО сплели в Вельске

Волонтеры изготавливают маскировочные сети по заказам бойцов — нужных размеров и расцветок. В ближайшее время сети доставят адресатам— Будем изготавливать маскировочные сети до тех пор, пока есть в них необходимость.
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