Мировое обозрение

78 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GISMbICH
    Огонь по англосаксам напрямую согласуется с целью борьбы с терроризмом. Никакой ошибки.«Опасный момент»:...
  • Валентина
    !!!В ДНР выпустили п...
  • Лев Добрый
    Он не автор, он репостер, к тому же очень зелёный, всего 78 подписчиков.Кадыров предупред...

Он против мигрантов и за российский Крым. У Макрона — новый соперник

Он против мигрантов и за российский Крым. У Макрона — новый соперник

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Выслать мигрантов, дать арабам европейские имена, запретить ислам и вернуть мужчинам право "хлопать женщин по пышным ягодицам" — такова политическая программа писателя и журналиста Эрика Земмура.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх