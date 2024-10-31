Редакция WSJ считает, что правление Харрис в случае ее победы будет очередным сроком Обамы

США ждет, по существу, новый срок экс-президента Барака Обамы, если на предстоящих выборах победит нынешний вице-президент, кандидат от демократов Камала Харрис, утверждается в редакционной статье газеты The Wall Street Journal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии