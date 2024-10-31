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Редакция WSJ считает, что правление Харрис в случае ее победы будет очередным сроком Обамы

Редакция WSJ считает, что правление Харрис в случае ее победы будет очередным сроком Обамы

США ждет, по существу, новый срок экс-президента Барака Обамы, если на предстоящих выборах победит нынешний вице-президент, кандидат от демократов Камала Харрис, утверждается в редакционной статье газеты The Wall Street Journal.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Негры весьма специфичны в своём поведении...
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