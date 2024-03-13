Три способа, которыми наши женщины по привычке «берегут» мужчину в браке

Я думаю чтобы это понять, женщинам нужно прожить рабочий день мужчины от выхода из дома до возвращения в квартиру. И поездку, и пробки, и претензии начальника, и разборки клиента - пожить его жизнью. Тогда и ясно будет, что ему надо после работы. Я лично, приходя домой после 14 час смены на ногах хотела срочно лечь, ноги гудят, давление, конечно лежала! После другой работы треб тишина, на работе бабы всю смену орали, хоть 15 мин тишины, иначе голова вообще лопнет. Никаких разговоров, ни еды, ни музыки - ПОЛНАЯ тишина. Попробуйте сами - только так поймете. Откуда психологам и советчикам это знать, как ОН прожил свой день ???

ВА

Владимир Акулов

Кого называют *противным* человеком ? Того , кто всегда *против* твоих желаний ! Если жена любит своего мужа и хочет жить с ним долго , - пусть во всем *угождает* своему мужу... В быту , в поведении , в словах , В СЕКСЕ ... Секрет комфортного совместного проживания - по научному - в соответствии *экспектациям * партера ... Пусть жена соответствует всем *ожиданиям - требованиям* мужа! Чтобы не была *противная*!.. Чего захотел муж - пусть ублажает мужа , не спорит , не ругается...Конечно , если это разумные *конвенциональные* приемлемые требования супруга ! В древности это называли *согласием* , *взаимопониманием* супругов... Жена должна быть *послушной* мужу , но муж должен любить жену... Если муж жену любит - он будет уважать и ее желания и *экспектации*... Те семьи устойчивые , в которых жена послушная и уважительная ...Ну, и муж - соответственно...