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Роман Газенко: я сам вывел с майдана несколько высокопоставленных правосеков

Роман Газенко: я сам вывел с майдана несколько высокопоставленных правосеков

Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Калиново на Донбассе. В ответ на обстрел, «чтобы погасить огневую активность противника», бойцы Народной милиции ЛНР открыли ответный огонь по позициям провокаторов.

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