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FiNE NEWS

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Сильянов о целях «Локомотива»: команда намерена бороться за чемпионство, несмотря на сложности с весенней формой

Защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Александр Сильянов подтвердил, что клуб ставит перед собой задачу выиграть чемпионат, однако при этом признал регулярные проблемы команды во второй части сезона.

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