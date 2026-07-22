Сильянов о целях «Локомотива»: команда намерена бороться за чемпионство, несмотря на сложности с весенней формой

Защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Александр Сильянов подтвердил, что клуб ставит перед собой задачу выиграть чемпионат, однако при этом признал регулярные проблемы команды во второй части сезона.
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