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В Черногории задержан основатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук

В Черногории задержан основатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук

Команда проекта находится в контакте с МИД РФ, где занимаются «разрешением сложившейся ситуации».По информации Vijesti, 35-летнего Звинчука, его жену Валерию и еще трех человек задержали 9 октября в городе Рисно на берегу Которского залива.

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