В миграционной проблеме просматривается Западный след

Тимофеев НиколайВ миграционной проблеме имеется Западный след. В интернете уже публиковались статьи о власти национальных диаспор в России, они решают вопросы в стране, отмазывают преступников выбивают гражданство мигрантам, прикрывают нелегальный бизнес мигрантов, даже выбивают бесплатные квартиры для своих в стране где бесплатно квартиру получить нереально надо брать ипотеку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии