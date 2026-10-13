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Царьград

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МЧС: 17 нарушений нашли за рейд на Ахтанизовском лимане

МЧС: 17 нарушений нашли за рейд на Ахтанизовском лимане

В ходе рейда на Ахтанизовском лимане 12 инспекторов ГИМС на пяти катерах зафиксировали 17 административных правонарушений, большинство из которых — отсутствие или неиспользование спасательных жилетов судоводителями.

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