В Петербурге состоится концерт к 100-летию со дня рождения Вениамина Баснера

В Санкт-Петербурге пройдет концерт к 100-летию со дня рождения Вениамина Баснера. Мероприятие приурочено к 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда, говорится в сообщении пресс-службы Петербургской филармонии.
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