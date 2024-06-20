Путин заявил о разработке новых ядерных устройств для обычной войны

«Атака повергла в шок всех, фронт прорван»: Спецназ ВДВ прорвал оборону ВСУ, захватив одним ударом 7 опорников: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Юрий Подоляка сегодня, к утру 19.06.24 г.