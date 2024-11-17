Подоляк: план стойкости Украины призван поднять дух граждан после победы Трампа

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "план стойкости", который пообещал представить глава страны Владимир Зеленский, призван "поднять боевой дух" граждан после победы Дональда Трампа на выборах в США.
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