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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Комо» арендовал Коуто у «Боруссии» за 3 млн евро с правом выкупа за 22 млн

Ян Коуто перешел в «Комо» из дортмундской « Боруссии ».  Итальянский клуб объявил о подписании 24-летнего защитника на правах аренды.

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