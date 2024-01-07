Русские удары привели Залужного на грань нервной истерики

Деморализован также и личный состав ВСУ – британский военный аналитик.Масштаб массированных воздушных ударов по объектам ВСУ привет главкома украинской армии Валерия Залужного в состояние полного нервного срыва.
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