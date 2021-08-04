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Чтобы нековидно было: что повлияло на рейтинги губернаторов в июле

Чтобы нековидно было: что повлияло на рейтинги губернаторов в июле

Рост заболеваемости COVID-19 и ограничительные меры в регионах, реализация инфраструктурных проектов и развитие туристической отрасли, а также меры по преодолению последствий стихийных бедствий больше всего повлияли на рейтинги губернаторов в июле.

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