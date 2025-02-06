«Осталось всего полгода»: предсказание личного оракула Рональда Рейгана начало сбываться. Пророчица еще ни разу не ошибалась.

Жизнь Знаменская

Время всё расставит по своим местам, хотите вы верить или нет, это от вас не зависит, у Господа Бога Всевышнего и Вселенной свои правила и видение на жизнь, сколько бы не тужились отрицая истину бытия, история идёт по цикличности своего развития, а Китайцы, ну, что Китайцы, Абсолют с небес спуститься на огненных лошадях и уничтожить весь Китай в пучине огненной, так как Китай нещадно испортил ресурсы Вселенной, отравил Землю и Воду, за это придётся заплатить ценой всей нации Китая.