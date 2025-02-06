Лидия Эмма Пинкерт, известная миру как Джин Диксон, родилась в 1904 году в небольшом городке Медфорд, штат Висконсин, в семье немецких иммигрантов.
«Осталось всего полгода»: предсказание личного оракула Рональда Рейгана начало сбываться. Пророчица еще ни разу не ошибалась.
Комментарии
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Жизнь Знаменская
Время всё расставит по своим местам, хотите вы верить или нет, это от вас не зависит, у Господа Бога Всевышнего и Вселенной свои правила и видение на жизнь, сколько бы не тужились отрицая истину бытия, история идёт по цикличности своего развития, а Китайцы, ну, что Китайцы, Абсолют с небес спуститься на огненных лошадях и уничтожить весь Китай в пучине огненной, так как Китай нещадно испортил ресурсы Вселенной, отравил Землю и Воду, за это придётся заплатить ценой всей нации Китая.
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2 час.
Людмила Фирстова
Это вы такое предсказание будущего для Китая сделать решили? А как же ваши слова, что всё решает Бог?
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1 час.
Александр Бабин
Ну нормально-Япония сбрасывает заражённую радиацией воду а Китай виноват
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1 час.
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