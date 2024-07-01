Какие призывы прозвучали на "Летнем Давосе" в Китае

Участники 15-й ежегодной встречи новых лидеров, также известной как Форум "Летний Давос", призвали к расширению международного сотрудничества, чтобы совместными усилиями преодолеть вызовы в области энергетической трансформации и изменения климата.
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