Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил_
    В принципе нормальный вариант для замужества. Говорят, на Западе это обычное дело. В истинности антимужских обвинений...Неликвидная женщина
  • Кто Где
    Богатый мужчина частенько умный. Зачем ему попрыгунья замужем? Он богаче ее мужа (такое бывает), она уже хочет к нему...В период своего з...
  • Briz Bazelik
    Народ! Я "хренею" от этого "пустого трёпа" на "ровном месте"!?! У какой-то ... , возникла "проблема" по жизни (а жи...Требования к канд...

Общение мужчины со своим ребёнком после развода

Общение мужчины со своим ребёнком после развода

Женщина рассказывала, как бывший муж пришел домой вместе с любовницей и заявил, что хочет позаниматься с сыном математикой.

Вернуться к статье
92
Обсудить
Воробей
Разрушающие семью о детях не думают. Просто потоиу, что разрушение семьи - полностью неосознаваемый процесс, в подавляющем большинстве случаев. Иначе бывает только тогда, когда один из супругов действительно паталогичен, что бывает, может быть, самое большее только в 5% случаев. В огромном же подавляющем большинстве случаев жены разрушают семьи совершенно как в трансе. Они только, и это самое большее, поражаются, находя себя в своём положении, когда уже поздно что-то делать.
Денис
Те бабы что в трансе разрушают семьи, их надо лечит у психиатра. Такие ведь и детей убивают.
Элина Морозова
А в этот самый "транс" их старательно вводят мужья своим непотребным поведением, а потом удивляются, и что это такое с женой случилось))))))))))
Воробей
Мужья это действительно могут делать в тех самых 2,5% случаев. А в случае нормальных адекватных мужей это происходит по совсем иным причинам, которые таятся в подсознании современных женщин. Именно в них истинная причина, одна единственная, массовых разводов в свременном социуме западного типа.
Элина Морозова
В большинстве случаев мужья просто вынуждают женщин идти на развод, потому , что превращают их жизнь в отвратительное существование.
Воробей
- "В большинстве случаев мужья просто вынуждают женщин идти на развод" Да, именно так находящаяся в трансе женщина трактует происходящее с ней под влиянием неосознаваемых ею внутренних мотивов.
Элина Морозова
Не надо вводить женщину в транс.
Воробей
Верно. Не надо. Но, к сожалению, именно в современном социуме НЕИЗБЕЖНО складываются условия хронического когнитивного диссонанса относительно сексуальной роли женщин, к которым пластичная психика девочек адаптируется очень определённым образом, что и формирует этот самый транс.
Денис
Обычно женщины с такими мужчинами развестись не стремятся, но их разводят насильно? Её мамаша заставляет?

Картина дня

наверх