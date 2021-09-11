Общение мужчины со своим ребёнком после развода

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫДети и семьяОбщение мужчины со своим ребёнком после развода Женщина рассказывала, как бывший муж пришел домой вместе с любовницей и заявил, что хочет позаниматься с сыном математикой.Вернуться к статье92НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВоробейРазрушающие семью о детях не думают. Просто потоиу, что разрушение семьи - полностью неосознаваемый процесс, в подавляющем большинстве случаев. Иначе бывает только тогда, когда один из супругов действительно паталогичен, что бывает, может быть, самое большее только в 5% случаев. В огромном же подавляющем большинстве случаев жены разрушают семьи совершенно как в трансе. Они только, и это самое большее, поражаются, находя себя в своём положении, когда уже поздно что-то делать.ДенисТе бабы что в трансе разрушают семьи, их надо лечит у психиатра. Такие ведь и детей убивают.Элина МорозоваА в этот самый "транс" их старательно вводят мужья своим непотребным поведением, а потом удивляются, и что это такое с женой случилось))))))))))ВВоробейМужья это действительно могут делать в тех самых 2,5% случаев. А в случае нормальных адекватных мужей это происходит по совсем иным причинам, которые таятся в подсознании современных женщин. Именно в них истинная причина, одна единственная, массовых разводов в свременном социуме западного типа.Элина МорозоваВ большинстве случаев мужья просто вынуждают женщин идти на развод, потому , что превращают их жизнь в отвратительное существование.ВВоробей- "В большинстве случаев мужья просто вынуждают женщин идти на развод" Да, именно так находящаяся в трансе женщина трактует происходящее с ней под влиянием неосознаваемых ею внутренних мотивов.Элина МорозоваНе надо вводить женщину в транс.ВВоробейВерно. Не надо. Но, к сожалению, именно в современном социуме НЕИЗБЕЖНО складываются условия хронического когнитивного диссонанса относительно сексуальной роли женщин, к которым пластичная психика девочек адаптируется очень определённым образом, что и формирует этот самый транс.ДенисОбычно женщины с такими мужчинами развестись не стремятся, но их разводят насильно? Её мамаша заставляет?Комментировать
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