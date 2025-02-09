20 тысяч латвийцев хотят переехать в Россию

нн

наталья никифорова

Очнулись...а раньше о чем думали? Как жареный петух в ж..у клюнет, так и приходят в себя. Хотели быть "еуропэйцами" -получили сполна. Пусть скажут спасибо что их еще в концлагеря не отправляют, но не удивлюсь, что ского начнут...