Весьма популярна тема переезда в Россию у жителей Латвии. Более 20 тысяч латвийцев интересуются участием в механизмах переселения в нашу страну, заявил временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.
20 тысяч латвийцев хотят переехать в Россию
Комментарии
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нн
наталья никифорова
Очнулись...а раньше о чем думали? Как жареный петух в ж..у клюнет, так и приходят в себя. Хотели быть "еуропэйцами" -получили сполна. Пусть скажут спасибо что их еще в концлагеря не отправляют, но не удивлюсь, что ского начнут...
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