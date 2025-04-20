Почему ликвидация физмат-школ не нужна

На Дёти пишут, что физмат-школы — это зло, подлежащее ликвидации. Логика такая — продвинутых школ, которые порождают победителей олимпиад, меньше тридцати на всю страну, что несущественно.
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