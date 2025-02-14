В Энергодаре отключили водоснабжение после атак ВСУ на Запорожскую ТЭС

В городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре была остановлена работа насосной станции. Причиной этому стали обстрелы украинских войск по Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС), из-за которых упало напряжение в электросети.
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