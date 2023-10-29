Молодой житель Самары попытался задушить бывшую супругу

Происшествие случилось в одной из квартир в Куйбышевском районе города.Как сообщает следственное управление СК России по Самарской области, находясь в доме №11, расположенном по улице Василия Татищева, гражданин 1995 года рождения в ходе ссоры со своей бывшей женой накинулся на нее, и начал душить.