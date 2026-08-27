Эксперт назвала ниши, где удаленка закрепится надолго

К таким относят IT-разработку, аналитику, дизайн, консалтинг и часть маркетинговых направлений В 2027 году удаленная работа будет востребована в IT, аналитике, маркетинге, дизайне, консалтинге и других сферах, связанных с цифровыми технологиями, сообщила "Газете.