Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Эксперт назвала ниши, где удаленка закрепится надолго

Эксперт назвала ниши, где удаленка закрепится надолго

К таким относят IT-разработку, аналитику, дизайн, консалтинг и часть маркетинговых направлений В 2027 году удаленная работа будет востребована в IT, аналитике, маркетинге, дизайне, консалтинге и других сферах, связанных с цифровыми технологиями, сообщила "Газете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии