В США признали, что Россия нанесла неожиданный удар по Западу

В материале MWM сказано, что Россия наращивает давление на противовоздушную оборону западных странАмериканский журнал Military Watch Magazine констатировал, что Россия производит в разы больше ракет "земля-воздух", чем США.
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