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ФедералПресс

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Ракета атаковала Пензенскую область

Ракета атаковала Пензенскую область

ПЕНЗА, 29 августа, ФедералПресс. Ракету уничтожили на границе Пензенской области утром 29 августа. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко в социальных сетях.

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