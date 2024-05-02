Вредитель комнатных растений Уховертка

Это садовый и домашний вредитель с темно-коричневым тельцем и двумя клещевидными придатками. Это насекомое трудно обнаружить на комнатных растениях, потому что днем оно прячется, а по ночам поедает листья и лепестки, так что на листьях образуются дырочки, иногда вплоть до полного исчезновения ткани листа.