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"Молния-2" и FPV: Российские бойцы рассказали, как выбили противника из Анновки

"Молния-2" и FPV: Российские бойцы рассказали, как выбили противника из Анновки

Российские бойцы при освобождении Анновки, являющейся окраиной Доброполья в ДНР, выбивали врага из укреплённых зданий ударами БПЛА "Молния-2" и FPV-дронов с термобарическими зарядами, рассказал командир ударной роты батальона беспилотных систем Алексей Виноградов.

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