Российские бойцы при освобождении Анновки, являющейся окраиной Доброполья в ДНР, выбивали врага из укреплённых зданий ударами БПЛА "Молния-2" и FPV-дронов с термобарическими зарядами, рассказал командир ударной роты батальона беспилотных систем Алексей Виноградов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Он зиговал и пел...
- "Мир подошёл к ре...
- IV Глава Пентагона Х...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым