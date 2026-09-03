Московские студенты прибыли на учёбу на дорогих автомобилях

В распоряжении Telegram-канала Baza оказались фотографии, сделанные на территории студенческого паркинга МГУ имени Ломоносова.
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